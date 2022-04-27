Sansasyon yaratacak! Kadınların ve erkeklerin çoğu açık açık itiraf etti

Kadın, erkek ilişkilerini konu alan bir anketten oldukça ilgili çekici sonuçlar çıktı. Anketin sonucunu göre; her dört kadından birinin ve her beş erkekten birinin, birden fazla partneri var.

Her iki cinsiyetten beşte dördü, “tek eşlilik sıkıcı” olduğu için partnerleriyle birlikteyken birden fazla sevgiliyle birlikte olmanın sorun olmadığını söyledi. Diğer nedenler arasında “yeni insanlarla birlikte olmanın heyecanı” ve “yeni bir şeyler denemek istemek” yer aldı.

DAHA İYİ CİNSEL İLİŞKİ

Kadınların neredeyse yarısı ve erkeklerin yüzde 46'sı yeni sevgilileriyle, mevcut partnerleriyle olduğundan daha iyi cinsel ilişki deneyimi yaşadığını belirtti.

Anketi yaptıran şirketin yöneticisi Jessica Leoni çıkan sonuçlarla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Leoni, “Tek eşlilik herkese göre değildir. Yıllarca aynı kişiyle birlikte olmak insanlara sıkıcı gelebiliyor. Bu yüzden artık daha fazla çift açık ilişkiyi benimsiyor. Açık ilişkiler gerçekten açıksa harikadır. Sorunlar, insanlar yalan söylemeye başladığında başlar."



