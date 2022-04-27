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  4. Sansasyon yaratacak! Kadınların ve erkeklerin çoğu açık açık itiraf etti

Sansasyon yaratacak! Kadınların ve erkeklerin çoğu açık açık itiraf etti

27.04.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yapılan ve ilişkileri mercek altına alan bir anketin sonuçlarına göre; her dört kadından birinin birden fazla sevgilisi var ve bu durumdan oldukça hoşnut olduğunu belirtmiş. Aynı anketin erkek versiyonunda ise bu rakam her beş erkekten birini işaret ediyor.

Sansasyon yaratacak! Kadınların ve erkeklerin çoğu açık açık itiraf etti

Kadın, erkek ilişkilerini konu alan bir anketten oldukça ilgili çekici sonuçlar çıktı. Anketin sonucunu göre; her dört kadından birinin ve her beş erkekten birinin, birden fazla partneri var.

Her iki cinsiyetten beşte dördü, “tek eşlilik sıkıcı” olduğu için partnerleriyle birlikteyken birden fazla sevgiliyle birlikte olmanın sorun olmadığını söyledi. Diğer nedenler arasında “yeni insanlarla birlikte olmanın heyecanı” ve “yeni bir şeyler denemek istemek” yer aldı.

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DAHA İYİ CİNSEL İLİŞKİ

Kadınların neredeyse yarısı ve erkeklerin yüzde 46'sı yeni sevgilileriyle, mevcut partnerleriyle olduğundan daha iyi cinsel ilişki deneyimi yaşadığını belirtti.

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Anketi yaptıran şirketin yöneticisi Jessica Leoni çıkan sonuçlarla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Leoni, “Tek eşlilik herkese göre değildir. Yıllarca aynı kişiyle birlikte olmak insanlara sıkıcı gelebiliyor. Bu yüzden artık daha fazla çift açık ilişkiyi benimsiyor. Açık ilişkiler gerçekten açıksa harikadır. Sorunlar, insanlar yalan söylemeye başladığında başlar."


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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