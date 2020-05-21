Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler İstanbul'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde ağır kayıplar veren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün, üyelerine moral vermek, devam eden operasyonlardaki baskıyı kırmak ve dikkatleri başka bölgelere çekmek amacıyla İstanbul başta olmak üzere bazı metropollerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi hedeflediği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 5 şüphelinin, faaliyetlerinin deşifre olmaması için aile gibi davranarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde kiraladıkları evlere yerleştikleri ve özellikle tekstil işlerinde çalışmaya başladıkları da tespit edildi.

Bunun üzerine şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ve Ghaleb Bakr'ın Bağcılar'da, Samer Sallal'ın Esenler'de, Adnan Süleyman'ın Avcılar'da, Mustafa İsmail'in ise Esenyurt'ta kiraladıkları ve hücre evi olarak kullandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.