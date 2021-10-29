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Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

29.10.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in büyük heyecanla beklenen birçok projesi erken final yapıyor. Seçkin Özdemir’in ekranlara hangi projeyle döneceği merak konusu oldu.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

Seçkin Özdemir, kamera karşısına ilk defa 2008 yılında yayınlanan Yaban Gülü isimli diziyle geçti. İlk deneyimini, bölüm oyuncusu olarak yaşayan Özdemir, esas uzun soluklu kamera deneyimini Nur Fettahoğlu, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli gibi isimlerin başrolünde olduğu Muhteşem Yüzyıl isimli projede Leo rolüyle yaşamıştı.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

Gösterdiği başarılı performansın ardından ilk başrolünü 2013 yılında Güney Kore dizisi I’m Sorry, I Love You dizisinden uyarlanan MF Yapım’a ait olan başrollerini Damla Sönmez ile paylaştığı Bir Aşk Hikayesi dizisinde oynadı. Dizi, başarıyla bir buçuk sezon ekranda kaldı ve 36. bölümüyle ekrana veda etti. 2014 yılında, bu dizinin bitiminin hemen ardından yine MF Yapım’a ait olan bir Güney Kore dizi uyarlaması Günahkar’la seyirci karşısına çıktı. Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse’yle başrolleri paylaştığı bu dizi maalesef bekleneni veremedi ve 2014 yılının Aralık ayında 7. bölümde final yaptı.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

BEKLENEN BİR TÜRLÜ OLMUYORDU

Günahkar dizisinin erken finalinin ardından Seçkin Özdemir, 1 yıl boyunca ekrandan uzak kaldı. Aralık 2015’te yeni bir projeyle şansını denemek isteyen Özdemir, Acı Aşk isimli diziyle ekrana çıktı. Selin Şekerci ile başrolleri paylaşan Seçkin Özdemir’in bu projesi de 13. bölümüyle ekrana veda etti. Seçkin Özdemir, 2017 Haziran ayında Mia Yapım’a ait olan Ateşböceği dizisiyle ekrana döndü. Nilay Deniz ile başrolleri paylaştığı romantik komedi dizisi Özdemir’in Bir Aşk Hikayesi dizisinden sonra en uzun soluklu projesi oldu fakat 17. bölümde bitti.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

Bütün bu başarısızlıklara rağmen MF Yapım oyuncuyu bırakmadı ve Tehlikeli Karım isimli yapımlarında oyuncuya başrol için teklif götürdü. Tehlikeli Karım dizisinde Gonca Vuslateri ve Seçkin Özdemir ikilisi, çok başarılı olmasına rağmen seyirci üzerinde istenen etki bırakılamadı ve bu projenin ekran yolculuğunu sonlandı. Seçkin Özdemir, bu projeden sonra 1.5 yıl hiçbir görüşme yapmadı.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

1.5 yıl sonunda tazelenmiş imajıyla Sevgili Geçmiş dizisiyle kamera karşısına geçti. Başarılı senaryosu ve oyuncu kadrosuna rağmen, bu proje de Seçkin Özdemir hayranları için hüsranla sonuçlandı.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

Son denemesi pandemiye denk gelen Özdemir’in yeni dizisi, Mart 2020 de ekrana gelen Hizmetçiler projesi oldu. Dizi setlerinin durması, ülkede yaşanan durumlar sebebiyle bu proje en kısa süren işi oldy ve 3. bölümüyle ekrana veda etti.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!

Özdemir, 2020 Mart ayından beri ekrana çıkmadı. Oyuncunun yeni projesi, özellikle Seçkin Özdemir hayranları tarafından merak konusu oldu. Şu an bir proje ile görüşüp görüşmediği bilinmeyen oyuncuyu, hayranları sadece sosyal medyadan takip edebiliyor.

Şansı bir türlü gülmüyor! Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in talihsizliği!


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Anahtar Kelimeler:
Seçkin Özdemir
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