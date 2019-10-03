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Şansı elleriyle geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta İş-Kur aracılığıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında merkez ilçedeki okullarda temizlik işçiliği ve güvenlik personeli alımının kura çekimi gerçekleştirildi.

Şansı elleriyle geldi

Zonguldak’ta İş-Kur aracılığıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında merkez ilçedeki okullarda temizlik işçiliği ve güvenlik personeli alımının kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine katılan Eyüp Karataş’in küreden çektiği son toptan eşinin numarası çıktı. Kura çekiminde sevinçli anlar yaşayan Karataş, "Rüyamda gördüm. Çekilişte eşimin adı çıkmıştı. Burada da öyle oldu, çekilişte adı çıktı" dedi.
İş-Kur ve Milli Eğitim Müdürlüğünce TYP kapsamında 137 temizlik işçiliği, 67 güvenlik personeli kadrosu için Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kura çekilişi gerçekleştirildi.

Kura çekimi için hazırlanan salonda noter huzurunda çekiliş gerçekleştirildi
Kura çekilişi için çağrılan dört kişi küredeki topları çekerek şanslı kişileri belirledi. Kuranın beşinci çekilişine gelindiğinde ise ilginç anlar yaşandı. Son topu tutan Eyüp Karataş, çıkan numaranın eşine ait olduğunu fark edince "Evet" diyerek bağırdı. Bu sırada salondakiler de Karataş’ı alkışladı. Daha önce kura ile Valilikte görev yaptığını anlatan Elmas Karataş, "Daha önce yine böyle başvurmuştum. Valilik çıkmıştı. Orada çalışmıştım. Bu gün de yine başvurduk. Eşimin şansı benden daha iyidir. Bu sefer daha çok umutluydum. 2-3 gündür çok heyecanlıydım. Çıkacağına emindim. Eşim kura çekimine katıldı. İçim içime sığmadı. Çok mutluyum" dedi.
Eyüp Karataş ise "Rüya görmüştüm. Beşinci olarak çıkacağını tahmin etmiştim. Nihayetinde kendim çektim. Kuradan çıktı. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Şansı elleriyle geldi

Şansı elleriyle geldi

Şansı elleriyle geldi

Şansı elleriyle geldi

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