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  4. "Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

31.01.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, bir vatandaş büfeden oynadığı kazı kazan şans oyunundan 2 milyon TL ikramiye kazandı. Yaşanan sevinç anları büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan anları anlatan büfe sahibi, "Bana 'şansıma sen kazır mısın' dedi. Bende 'iyi sana ev, araba verelim' dedim. Sonra 2 milyon ikramiye çıktı." ifadelerini kullandı.

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

Geçen cuma günü yaşanan olayda, bir büfeye gelen kişi 30 TL ödeyerek, kazı kazan oynadı. Vatandaşın kazı kazanına 2 milyon TL ikramiye çıktı. Ödülü kazanan kişi, sevincini bayi sahibine sarılarak yaşadı. Yaşanan anlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazı kazan çıktıktan sonra talihlinin ve büfede bulunanların sevinç yaşadığı görüldü.

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"KIZ ÇOCUĞUNU SEVİNDİRDİ, 2 MİLYON İKRAMİYE ÇIKTI"

Yaşanan anları büfe sahibi Yakup Erdoğan, "Biz Kocasinan bölgesinde Milli Piyango bayisiyiz. Yaşanan olaydan 1 gün öncesinden ikramiye talihlisine 10 bin TL ikramiye çıkmıştı. Ertesi gün dükkana geldi. Bana 'şansıma sen kazır mısın' dedi. Bende 'iyi sana ev, araba verelim' dedim. Kazı kazan yaparken bir kız çocuğu geldi. 'Ne isterse alsın' dedi. Kız çocuğunu sevindirdi. Sonra 2 milyon ikramiye çıktı. Çok mutluyuz. İhtiyaç sahibi bir kardeşimize çıktı. 2 milyon ikramiye verdiğimiz için çok mutluyuz. Bize çok teşekkür etti. Çok mutlu oldu. Daha sonra bileti noterden onaylattık. Onaylattıktan sonra İstanbul'a gönderdik ödülünü alması için. Çok sevinçliyiz. Bize yardımı olmadı ama ikramiyenin ona çıkması bizi mutlu etti. Kendisi ve ailesi iyi günlerde harcamasın temenni ederim." dedi.

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"ELİMİZDE KAZI KAZANLAR BİTTİ"

Yakup Erdoğan, ikramiyenin çıktığını duyan birçok kişinin büfeye gelerek şans denediğini de belirterek, "İkramiyenin bizde çıktığını duyan vatandaşlar bayimize ilgi gösterdi. Hatta elimizde kazı kazanlar bitti. Sipariş kargonun gelmesini bekliyoruz. Yeniden büyük ikramiye vereceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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