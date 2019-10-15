Şanslı kedi: 5. kattan dört ayak üstüne düştü

Ordu’da 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya ‘dört ayağının üzerine’ düşen kedi, akıllara halk arasında oldukça sık kullanılan ‘kedi gibi dört ayağının üstüne düşmek’ deyimini getirdi. Sokak kedisinin bir aracın kaputuna düşme anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de yaşanan olayda bir kedi, 5 katlı binanın çatısından aşağıya düştü. Yücel Erduman isimli şahsa ait aracın kaputuna 4 ayak üstünde inen kedi, akıllara halk arasında oldukça sık kullanılan ‘kedi gibi dört ayağının üstüne düştün’ deyimini getirdi. Eşine az rastlanan olayda Yücel Erduman, iş yerine ait depodan eşyaların yıkıldığını zannetse de, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Oldukça şaşıran ve daha önce böyle bir şey görmediğini ifade eden Erduman, aracının kaputunda oluşan hasar için ‘satmak istediğim zaman kedi düştüğünü söylesem kimse inanmaz’ dedi.

“Aracın üzerinde tüyleri ve ezikleri görünce fark ettim”

Yeni Mahalle’de hırdavat üzerine iş yeri bulunan Yücel Erduman, şiddetli ses sonrası depodan malzeme yıkıldığını düşündüğünü, güvenlik kamerasını inceleyince gerçeği anladığını belirterek, “İş yerimde oturduğum esnada dışarıda ciddi bir ses çıktı. Depodan malzemelerin yıkıldığını düşündüm. Baktığımda depoda yıkılan malzeme olmadığını anladım. Geri dönerken arabanın üzerinde tüy ve ezikler fark ettim. Güvenlik kamerasından baktığımda evin üzerinden kedi yere atlıyor, arabaya çarpıp yere düşüyor. Allah’tan hayvana bir şey olmadı. Araçta hafif bir ezik var ama hayvan sağlıklı” dedi.