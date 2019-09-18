HABER

'Şanslı' kedi, öğrenci ve öğretmenlerin sevgisiyle yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin hayvan sevgisi bir kediyi hayata bağladı.

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin hayvan sevgisi bir kediyi hayata bağladı. 'Şanslı' kedi, öğrenciler ve öğretmenler sayesinde yürümeye başladı.

Mustafa İstemihan Talay Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, 5 ay önce bir derenin içinde 5 yavru kediyi gördü. Öğrenciler durumu öğretmenlerine haber verdi. 5 kediden 1'inin öldüğünü gören öğretmenler 4 kediyi okula getirdi. Kedilerin içinden birinin yürüyemediğini tespit eden öğretmenler ve öğrenciler tedavi için çalışmalara başladı. Veteriner kontrolünden sonra kediye, öğrenciler ve öğretmenler tarafından tasarlanan yürüteçle egzersiz yaptırıldı. Her gün yaptırılan egzersiz ile felçli kedi yürümeye başladı. 'Şanslı' ismi verilen kedi, okulda herkesin sevgilisi haline geldi.

Kediyi derede bulan 6'ncı sınıf öğrencisi Baran Aslan, "Tahsin hocamı çağırdım. Kediyi alıp okula getirdik" dedi. Kedinin iyileşmesinde büyük emeği olan fen öğretmeni Tahsin Tor ise, "Okulumuzdaki öğrenciler ve veliler sağ olsun, hayvanlar konusunda çok duyarlı. Özellikle sokaktaki ihtiyaç halinde olan hayvanları bize ihbar ediyorlar. Biz de mümkün olduğunca sahip çıkmaya ve iyileştirmeye çalıştırıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerle birlikte yürüteç yapan teknoloji tasarım öğretmeni Levent Sert de, "Bir gün Tahsin hocam yaralı bir kediden, daha doğrusu yürüyemeyen bir kediden bahsetti. Buna bir yürüteç yapıp, yapamayacağımı söyledi. Ben de öğrencilerle beraber kediye bir yürüteç tasarladım ve kedinin bu yürüteç sayesinde yürümesini sağladım. Kediye yürüteç yaptığımız zaman yavruydu. 4-5 ay süreç içerisinde kedi iyileşti, yürüyebilir, koşabiliyor ve ağaca tırmanabiliyor. İlk halinden eser yok" dedi.

Okul Müdürü Sacid Meltem ise, öğrencilerin hayvanlara karşı duyarlılığını artırma açısından bunun bir örnek olduğunu söyledi.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandıBahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı
HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyorHDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.