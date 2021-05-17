Şansölye adayı Baerbock: Seçilirsem çocuklarımızla kocam ilgilenecek

Hafta sonu yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Baerbock, "Şansölye ofisinin sorumluluğu gece gündüz müsait olmayı gerektiriyor. Ben bunu yapabileceğim çünkü eşim şansölye olursam ebeveyn izni alacak" ifadelerini kullandı.

Baerbock, 5 ve 9 yaşındaki kızlarının bakımıyla da ilgilenen eşi Daniel Holefleisch'in halihazırda ev işlerinde de tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Baerbock, çalışma saatlerini şimdiden azaltan eşinin seçim kampanyalarının son döneminde tamamen evde kalmak ve "küçük kızı okula başlarken bir baba olarak yanında olmak" istediğini söyledi.

Şansölye adayı, şu an bir posta hizmetleri şirketinde lobici olarak çalışan eşi Holefleisch'in, şansölye olması halinde iş değiştireceğini de sözlerine ekledi.

ANNALENA BAERBOCK KİMDİR?

Yeşiller Partisi'nden gösterilen ilk şansölye adayı 40 yaşındaki Annalena Baerbock, seçimi kazanması halinde Almanya'nın Angela Merkel'den sonra ikinci kadın başbakanı olacak.

Partinin 2018'den bu yana eş başkanlığı görevini yürüten Annalena Baerbock, son 8 senedir Yeşiller'den Federal Meclis milletvekili olarak görev alıyor.

Baerbock, 2000-2004 döneminde Hamburg'da siyasal bilimler ve kamu hukuku okudu, ardından Londra'da uluslararası hukuk eğitimi aldı.

Baerbock'un adaylığının, 11-13 Haziran'da yapılacak partinin genel kurulunda onaylanması gerekiyor.

