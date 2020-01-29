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'Şans'tan iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 08:14 | Son Güncelleme

MANİSA'da besici Kılıç Kaya'nın (46) yeni doğan 'Şans' isimli kuzusu, doğumdan sonra annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkmayı başaramadı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da besici Kılıç Kaya'nın (46) yeni doğan 'Şans' isimli kuzusu, doğumdan sonra annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkmayı başaramadı. Oyuncak kamyonun üzerine oturtulup bir bezle bağlanarak rahatça annesinden beslenmesi sağlanan kuzu, artık yürüyebiliyor.
Saruhanlı'nın kırsal Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kılıç Kaya'nın çiftliğindeki koyunlardan biri, 20 Aralık'ta doğum yaptı. Dünyaya getirdiği yavru, 2 gün ayağa kalkamadı. Bunun üzerine Kaya, 'Şans' ismini verdiği kuzusu için veterinerle görüştü. Veteriner, doğum yaptığı sıralarda hasta olan koyunun yavrusunu yeterince besleyememesi nedeniyle böyle bir sorun yaşandığını belirtip, kuzuların midelerinin farklı bölümlerden oluşması nedeniyle hayvanın gelişimi için sütü ayaktayken alması gerektiğini söyledi. Veteriner, yavrunun oturarak ya da kucakta emdiği süt, midesinin arka bölümlerine gitmediği için gelişemediğini de belirtti. Bunun üzerine Kaya, kuzunun dik durabilmesini sağlamak için kendince bir çözüm üretti. Kaya, kuzuyu çiftlik çalışanının oğluna ait oyuncak kamyonun üzerine yerleştirdi. Kuzunun karnının acımaması için de atına destek olarak sünger koydu. Ardından bir bez yardımıyla kuzuyu oyuncak kamyona sarıp sabitleyerek, annesini daha rahat emebilmesini sağladı. Şans, geçen 24 Ocak'ta ilk kez ayakta durabilmeyi başardı. Artık yürüyebilen 'Şans', normal bir yaşama kavuştu.
'KRİTİK SÜRECİ ATLATTIK'
Kuzusunu kurtarabilmek için böyle ilginç bir yöntem geliştiren Kılıç Kaya, "Bu yavru kuzumuz için kendimizin geliştirdiği yöntem işe yaradı. 'Şans'ı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız. O günden bugüne 'Şans' tamamen iyileşti demesek bile kuzumuzda epey gelişme var. Ayağa kalkabildi. Annesinden süt emebiliyor. Kritik bir süreci atlattık. Bir süreç daha var önümüzde. Artık ot yemeye başlarsa çok daha güzel olacak. Herhalde artık yaşayacak gibi. Biz üzerimize düşeni yaptık o da yapıyor gayretiyle. Böyle giderse 'Şans' kurtuldu diyebiliriz" dedi.

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