Sansür tartışması yaratan Sinema Kanunu yürürlükte

Yeni yasa, beyazperdeye yönelik sansür tartışmasına neden olmuştu.Türkiye'de "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinema dünyasından isimlerin önünde imzaladığı yeni yasa, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim gibi alanlarda yapılan destek başvurularını değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere "destekleme kurulları" oluşturulacak. Sekiz üyeden oluşacak kurulun üyelerinin dördü, ilgili meslek birlikleri tarafından belirlenecek sektör temsilcisi ile üniversitelerin sinema bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilecek. Kurulda ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olacak.

Komisyon en az beş üyenin katılımı ile toplanacak ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak. Kurulun görev süresi ve çalışma usul ve esasları da Bakanlık tarafından çıkarılacak yöntmelikle belirlenecek. Yasa teklif aşamasındayken komisyon üye sayısının 7'ye düşürüleceği belirtilmişti. Kurulda 3 üye meslek temsilcilerinden, 4 üye ise bakanlık temsilcilerinden olacağı açıklanmıştı. Meslek temsilcilerinin sayısının düşürülmesi endişesi, sinema dünyasında tepkiye neden olmuştu. Vizyon öncesi değerlendirme ve sınıflandırma Yeni yasa ile vizyona girecek filmlerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına yönelik uygulama sürdürülecek. Kanun'da "Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılır. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz" ifadesi yer alıyor. Bu madde aralarında Nuri Bilge Ceylan, Kadir İnanır ve Çağan Irmak'ın da olduğu Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinin tepkisini toplamıştı. Yönetmenler, sansür tartışmasına neden olan yeni yasayı yayınladıkları bir bildiri ile eleştirmişti.