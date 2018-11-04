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Santa Harabeleri’ne inşa edilen tuğla bina, dokuya uygun taşla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Dumanlu köyü sınırlarında yer alan ve ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri’ne inşa edilen ve çirkin görüntü oluşturan 2 katlı tuğla binanın dış cephesi, taşla kaplanarak yöredeki tarihi dokuyla uyumlu hale getirildi.

Santa Harabeleri’ne inşa edilen tuğla bina, dokuya uygun taşla kaplandı

Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Dumanlu köyü sınırlarında yer alan ve ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri’ne inşa edilen ve çirkin görüntü oluşturan 2 katlı tuğla binanın dış cephesi, taşla kaplanarak yöredeki tarihi dokuyla uyumlu hale getirildi.
Kentin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Ortaçağ’a kadar uzanan, ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ne, yaylacılar tarafından beton binalar inşa edildi. Eski taş yapı üzerine bir yaylacı tarafından inşa edilen 2 katlı tuğla bina ise tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturduğu gerekçesiyle dikkat çekip, tepkilere neden oldu. Gümüşhane Valiliği, beton yapılar ve kötü görüntü oluşturan binalar için harekete geçti. Valilik, tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapıların doğayla uyumlu hale getirilmesi için sahiplerine süre verdi, aksi halde yapıların yıkılacağını bildirdi. Bu sürede, bahse konu tuğla binanın dış cephesinin, taşla kaplanarak dokuya uyumlu hale getirildiği dikkat çekti.
BAKAN SOYLU ZİYARET ETMİŞTİ
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Gümüşhane Valisi Okay Memiş ile birlikte Santa Harabeleri’ni ziyaret etmişti. Bakan Soylu ziyarete ilişkin konuşmasına, “Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz” değerlendirmesinde bulunmuştu. Bakan Soylu, Santa Harabeleri'nin restorasyonla turizme kazandırılması için de proje geliştirildiğini de duyurmuştu.
SANTA HARABELERİ
Doğu Karadeniz'deki Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa Harabeleri'nin, 17’nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumlar'ın bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen harabeler, Gümüşhane’ye 72, Trabzon’a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Santa Harabeleri’ne inşa edilen tuğla bina, dokuya uygun taşla kaplandıSanta Harabeleri’ne inşa edilen tuğla bina, dokuya uygun taşla kaplandıSanta Harabeleri’ne inşa edilen tuğla bina, dokuya uygun taşla kaplandıSanta Harabeleri’ne inşa edilen tuğla bina, dokuya uygun taşla kaplandı

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