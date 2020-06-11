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Santa Monica Polis Şefinin Görevden Alınması İçin İmza Kampanyası

11.06.2020 14:54 | Son Güncelleme

200 işletmenin zarar gördüğü Santa Monica yaralarını sarmaya çalışırken, bölge sakinleri ve işletmeciler, Cynthia Renaud'un görevden alınması için imza kampanyası başlattı. Birçokları, polis ekiplerinin olaylara zamanında ve yeterli müdahale edemediğini savunuyor

Santa Monica Polis Şefinin Görevden Alınması İçin İmza Kampanyası

George Floyd’un ölümünün ardından barışçı başlayan protestoların kaosa, yağmaya ve kundaklamaya dönüşmesinin etkileri hala sürüyor.

Los Angeles’ın en yoğun noktalarından biri olan Santa Monica’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağma olayları yüzünden 200’den fazla işyeri zarar görmüştü.

31 Mayıs Pazar günkü olaylardan sonra, Santa Monica Kent Konseyi, üyelerinden birinin gündeme getirdiği ‘olaylara polis müdahalesinin yeterliliğinin incelenmesi’ talebini kabul etti.

Yapılan oylama sonucu, 31 Mayıs’ta meydana gelen yağma ve şiddet olayları için bağımsız bir komisyon kurulmasına karar verildi. Santa Monica Emniyet Müdürü Cynthia Renaud, olaylar hakkında kapsamlı ve bağımsız bir soruşturmayı memnunlukla karşıladığını söyledi.

Öte yandan, 200 işletmenin zarar gördüğü Santa Monica yaralarını sarmaya çalışırken, bölge sakinleri ve işletmeciler, Cynthia Renaud'un görevden alınması için imza kampanyası başlattı. Birçokları, polis ekiplerinin olaylara zamanında ve yeterli müdahale edemediğini savunuyor.

Şu ana kadar 59 binden fazla imza toplanırken, sonucun ne olacağı henüz açıklık kazanmadı.

31 Mayıs’ta yalnızca Santa Monica’da yaşanan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarında 400’den fazla kişi tutuklanmıştı.

Los Angeles genelindeki protestoların tamamı, geçtiğimiz hafta olaysız geçti ve Los Angeles Belediye Başkanı barışçı protestolarla gurur duyduğunu söyledi.

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