Şantaj yaptıkları öğretmene ev ve otomobilini sattırıp, kredi çektirdiler

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir kadın öğretmen, birlikte olduğu 2 kişinin 7 yıl boyunca cinsel içerikli görüntüleriyle yaptığı şantaj nedeniyle ev ve otomobilin satıp, kredi çekti. Şantajcıların istekleri bitmeyince öğretmenin şikayeti üzerine 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.
Olay Güney Lefkoşa'da meydana geldi. Adı belirtilmeyen bir öğretmen 7 yıl önce iki kişiyle birlikte oldu. Birliktelik videoya çekildi. Daha sonra arada anlaşmazlık çıktı. Öğretmenin birlikte olduğu kişiler görüntülerle şantaj yapmaya başladı. Görüntülerinin yayılmasından korkan öğretmen, şantajcılara her ay maaşından ciddi miktarda para vermeye başladı. Ancak şantajcılar bununla yetinmedi. Öğretmen önce evini sonra otomobilini sattı. Para bittiğinde, öğretmen bankadan kredi çekti. Krediyi de şantajcılara verdi.
DAYANAMADI, POLİSE GİTTİ
Şantajcıların yine para istemesi üzerine öğretmen polise gitti. Öğretmenin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Öğretmenin avukatı, "Müvekkilim, evini, arabasını şantajlar üzerine sattı. Sonra kredi çekti. Bunlar dahi şantajcılar yetmedi" dedi. İki zanlı mahkemece tutukladı.
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