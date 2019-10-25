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Şantajcı buluşma yerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

Kütahya’da eşinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiden şantajla 52 bin 800 lira para alan şahıs, yeniden para isteyince polis tarafından buluşma yerinde gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, M.C.

Kütahya’da eşinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiden şantajla 52 bin 800 lira para alan şahıs, yeniden para isteyince polis tarafından buluşma yerinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.C. ve Y.G. gönül ilişkisi yaşayıp birbirlerine çıplak resim ve görüntü gönderdi. Bu ilişkiyi öğrenen Y.G.’nin eşi V.G., görüntüleri yaymakla tehdit ederek M.C.’den bıçak tehdidi ve şantajla 4 ayda 52 bin 800 lira para aldı. Önceki gün M.C.’yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 lira daha ödemesini, aksi takdirde çıplak resim ve görüntüleri yayacağını söyleyip buluşmak için adres verdi. Bunun üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan M.C., V.G.’nin kendisini tehdit ederek şantaj yaptığını söyledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla paralar zarfa konuldu ve polis ekipleri de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alarak görüşmeyi takibe aldı. Şüpheli V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.’den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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