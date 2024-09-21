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Şantajcı kadın "Çıplak görüntülerin elimde" deyip 10 milyon TL istedi! Planı suya düştü

21.09.2024 16:44
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Diyarbakır'da bir kadın, evinde kaldığı erkeğe çıplak görüntüleriyle şantaj yapıp 10 milyon TL istedi. Sosyal medyadan tanışan ikili bir müddet birlikte yaşadı. Bir süre sonra parası kaybolan ev sahibi M.K., kadını arayınca şantaja uğradığını öğrendi. Diyarbakır polisi düğmeye bastı, şantajcı kadınla birlikte 2 kişi daha tutuklandı.

Şantajcı kadın "Çıplak görüntülerin elimde" deyip 10 milyon TL istedi! Planı suya düştü

Sosyal medyadan tanışıp evinde kaldığı adamı çıplak görüntülerle tehdit eden kadının planı polisin devreye girmesiyle suya düştü. Ön ödeme olara 2 milyon TL parayı alacağını sanan kadın polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi. Şantajcı kadın parayı alıp ayrılacağı esnada kıskıvrak yakalanıp suçunu itiraf etti.

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SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Bismil ilçesinde M.K. (47), sosyal medyadan tanıştığı ve A.Ç. rumuzuyla bildiği kadınla bir müddet yaşadı. Evindeki 8 bin lirası kaybolan M.K., bunun üzerine A.Ç.’yi aradı.

"ELİMDE ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİN VAR" DEYİP 10 MİLYON TL İSTEDİ

A.Ç.'nin, "Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür" tehdidinde bulunması üzerine M.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Bismil Asayiş Büro ekipleri, şüpheli A.Ç. isimli kadının aslında S.B. (29) olduğunu tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile adım adım takibe alınan S.B., önceden seri numaraları alınmış 2 milyon liralık ön ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi.

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S.B isimli kadın, buluşma yerinde 2 milyon TL parayı alıp ayrılacağı esnada Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş büro ekiplerince üzerindeki ruhsatsız tabanca ile gözaltına alınan S.B., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda suçunu itiraf etti.

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Soruşturmayı derinleştiren polis şebekenin diğer üyeleri R.H. ve H.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şebekenin başka kurbanlarının da olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, şüphelilere ait dijital materyalleri incelemeye aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen S.B., R.H. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Şantaj müstehcen
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