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Şantajdan gözaltına alınan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 19:45 | Son Güncelleme

Samsun’da gurbetçiye görüntülü şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da gurbetçiye görüntülü şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi S.Ö.’nün uygunsuz görüntülerinin çekilip şantaj yapılması ile ilgili aranan S.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Ordu’nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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