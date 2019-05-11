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Şantajla 350 ev ve iş yerini üzerlerine geçiren 10 kişilik aile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da çete kurarak şantaj ve tehditle vatandaşların para, tarla, ev ve iş yerlerini aldığı öne sürülen aynı aileden 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ADANA,(DHA) - ADANA'da çete kurarak şantaj ve tehditle vatandaşların para, tarla, ev ve iş yerlerini aldığı öne sürülen aynı aileden 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, çete kurarak şantaj ve tehditle vatandaşlardan para, tarla, ev ve iş yeri aldığı öne sürülen 10 kişiyi teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan çalışmada çete lideri K.D.'nin boşandığı eşi A.D., yeni eşi G.D., erkek kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte 150 kişiyi tehdit ettiği saptandı. Bu kişilerden şantajla 350 iş yeri, tarla tapusu ve ev alan K.D.'nin ise gayrimenkulleri boşandığı ve yeni eşinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca K.D.'nin yine tehditle elde ettiği nakit paraları da eşlerinin hesaplarına geçirdiği öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonlarda K.D., A.D. ve G.D.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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