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SANTEK 2018 Fuarı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

Çeşitli sektörlerden 200 firmanın yer aldığı 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı kapılarını kapattı - KSO Genel Sekreteri Mehmet Turabi: - "Fuarın ilk günü, yabancı şirketlerle toplam 900 iş görüşmesine ev sahipliği yaptık"

KOCAELİ (AA) - 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2018) sona erdi.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliğiyle Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, kapılarını ziyaretçilere kapattı.

KSO Genel Sekreteri Mehmet Turabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün süren ve 200 firmaya ev sahipliği yapan fuarın çok verimli geçtiğini belirterek, geçen yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın, bu yıl 40 bin kişiyi ağırladığını tahmin ettiklerini söyledi.

Fuarın 3 amacının bulunduğuna işaret eden Turabi, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri yurt dışından şirketler çağırıp, Türk şirketlerle görüşmeler yapılması. Fuarın ilk günü, yabancı şirketlerle toplam 900 iş görüşmesine ev sahipliği yaptık. Fuarımızın bir diğer özelliği, burada oluşturulan ufak teknoloji platformları. Burada kendi teknolojisiyle bir şey yapmış, başlangıç şirketleri gelip teknolojilerini tanıtıyorlar. Ve kendileri burada daha büyük sanayicilerimizle bir araya geliyorlar, ticari işbirlikleri sağlıyorlar. Bu ikinci platform. Bir üçüncüsü de savunma sanayi yerlileştirme stantlarımız. Bu 3 platformla zenginleştirilmiş beşinci fuarı tamamlıyoruz. Bu 3 platformu da biz büyüterek devam ediyoruz."

Turabi, daha önce 60-70 yabancı firmanın katılım sağladığı fuarda bu sene 20 ayrı ülkeden 120 yabancı firmayı ağırladıklarını anlatarak, "Birçok yabancı şirkete ev sahipliği yaptık. Tabii bütün bu platformlar gelişerek ilerliyor. Fuara bu platformlar katkı sağlıyor. Bilinirliğini artırıyor, görünürlüğünü artırıyor. Artık SANTEK yavaş yavaş markalaşmaya doğru gidiyor. Bunun içerisinde savunma sanayi de büyüyerek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Turabi, katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarına işaret ederek, "Özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı ile çalışacak Kocaelili firmalar, burada bir araya geldiler. Örneğin 2-3 firma bir araya gelip, savunma sanayi firmasıyla görüşüp, onlara sistem öneriyorlar, sistem satışı yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Savunma Sanayi ile görüşme yapan herkes çok memnun. Aynı zamanda yurt dışı şirketlerle de görüşme yapanlar memnun. Örneğin hiç gitmeden Bosna Hersek'te bayiniz oluyor." dedi.

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