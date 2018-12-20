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Şantiye çalışanları minik Öykü için kök hücre bağışladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.12.2018 19:44 | Son Güncelleme

İzmir'de yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında çalışanlar, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için kök hücre bağışında bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında çalışan işçiler, ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katıldı.

İnşaat yerleşkesinde bulunan yemekhanede bir araya gelen şantiye çalışanları ve idari personel, Türk Kızılayının kurduğu stantta minik Öykü için kan verdi.

Yüklenici firma Türkerler Gama Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın Öykü Arin gibi birçok lösemi tedavisi gören çocuğa umut olabilmek için düzenlendiği belirtildi.

Şantiye çalışanlarının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Öykü Arin Yazıcı'nın nakil için 2,5 ayı var. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyoruz; kök hücre nakli hayat kurtarıyor. Herkesi kök hücre için bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Öykü için umut olalım." denildi.

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Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü kan bağışı Kök hücre Öykü Arin Yazıcı

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