Şantiye işçisi sosyal medyada gündem oldu! Markete, kirli diye ayakkabılarını çıkarıp girdi

Sosyal medya, Hatay'da markete giren bir vatandaşın yaptığı hareketi konuşuyor. Şantiyede işçi olduğu öğrenilen bir kişi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki markete geldi. Marketin kapısında ayakkabılarını çıkaran şantiye işçisi, çoraplarıyla içeriye girdi.

MARKET SAHİBİNİ DİNLEMEDİ

Market sahibi Ahmet Pembe'nin, "çıkartmanıza gerek yok" demesine rağmen, ayakkabılarının kirli olduğunu belirten işçi, alışverişini bu şekilde yaptı.

O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"DÜŞÜNCESİ BİZİ DUYGULANDIRDI"

Market sahibi Pembe o anları anlattı. Pembe, gazetecilere, müşterisinin çoraplarıyla markete girip alışveriş yaptığını anlatarak, "Çıkartma dememe rağmen maalesef çıkarttı. 3 kişi gelmişlerdi, arkadaşlarının geçmesine izin vermedi. Düşüncesi bizi duygulandırdı." dedi.

Pembe, sosyal medyasında paylaştığı o anlara ilişkin görüntülerin çok sayıda beğeni ve yorum aldığını kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır