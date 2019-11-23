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Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhane, klimadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.  Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı yatakhaneden yükselen alevleri fark eden işçiler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhane, klimadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı yatakhaneden yükselen alevleri fark eden işçiler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yatakhanenin kullanılmaz hale geldiği yangının klimadan çıktığı belirlendi.

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