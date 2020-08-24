Şantiyede görülen gizemli hayalet kadın figürü korku yarattı

Şantiyenin güvenlik şirketi yöneticisi 47 yaşındaki Adam Lees, Salı gece yarısı 01:53’te Birmingham’daki inşaat sahasında hareket sensörlü kameradan uyarı geldiğini söyledi.

Lees, bilgisayarına gelen güvenlik alarmını kontrol ettiğinde yapı malzemelerinin yanından geçen ürkütücü bir figür gördüğünü söyledi. Üç dakika sonra bölgeyi kontrol etme talimatı alan güvenlik görevlileri alanda herhangi bir yabancı misafir bulunmadığını belirtti. Yaşanan olay sonrası üç çocuk babası Adam Lees, geceleri uyumakta zorlandığını itiraf etti.

Lees “Görüntünün ne olduğuyla ilgil hiçbir fikrim yok ama tabi ki beni korkuttu. Yüzlerce şantiyede güvenlik hizmeti veriyoruz. Şantiyelerde hareket eden herhangi bir şey olduğunda kamera fotoğrafını çekerek görevlilere uyarı veriyor” dedi.

TUHAF BİR GÖZDEN KAYBOLUŞ

Lees, ekrandaki görüntüyü tuhaf bularak görevlileri alana gönderdiğini söyledi ve “Görevliler birkaç dakika içinde oraya gitti ve alanda birinin olduğuna dair hiçbir iz bulamadı. Oldukça tuhaftı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama çok korktum. Gece boyunca uyuyamadım. Hayaletlere hiçbir zaman inanmadım ama bu gördüğüm şeyi açıklayamıyorum. İnsanlar, görüntülerin sahte olduğunu söylüyor. Ama yüzde yüz gerçek olduğuna temin ederim” dedi.