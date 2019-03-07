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Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı şantiyesinde tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu’nu (48) silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdullah Dip (45), hakim karşısına çıktı.

Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması

Ali Naki ERDOĞAN,(DHA)- ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı şantiyesinde tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu’nu (48) silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdullah Dip (45), hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında çok pişman olduğunu öne süren Dip, “Bana ‘erkeğim diye ortalıklarda dolanıyorsun, adam değil misin işçilerine sözünü geçiremiyor musun?’ deyince kendimi kaybettim” dedi.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı yapan taşeron firma sahibi Abdullah Dip, geçen yıl Ekim ayında sözleşmesinin iptal edildiğini söyleyen proje müdürü Suna Yazıcıoğlu’nu tabancayla öldürdükten sonra otomobille kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Dip, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ömür boyu hapis istemiyle 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan Abdullah Dip’in yargılanmasına başlandı.
Davaya tutuklu yargılanan Abdullah Dip ile taraf avukatları katıldı. İlk savunmasında öldürme kastı olmadığını öne süren Dip, “Ben ticaretle uğraşmaktayım. İnşaat işi yapıyorum. Suna, Hanım'la işe başladığımız günlerde aramız iyiydi. Kendisi genel müdür olmak istiyordu. Biz taşeron bir firmayız. Suna Yazıcıoğlu, şantiyeye proje müdürü olarak geldi. Firma sahibi, ben ve proje müdürü ile birlikte şantiye alanında inceleme yaptık. Çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdim. Daha sonra şehir merkezine geldim. Kalfam beni arayarak şantiyeye gelmemi istedi. Aracımla inşaat alanına gittim. Proje müdürünün olduğu binaya girerek kendisiyle konuşmak istedim. Bana ‘Artık ben varım şantiyeden çekilmeniz gerekiyor’ dedi. Aldığımız inşaat işini bırakmamızı, firma sahibinden sonra tek yetkilinin kendisi olduğunu söyledi” dedi.
‘ERKEĞİM DİYE ORTALIKLARDA DOLANIYORSUN'
İşi bırakmayacağını söylediğinde proje müdürü Suna Yazıcıoğlu’nun, “Bana ‘erkeğim diye ortalıklarda dolanıyorsun, adam değill misin işçilerine sözünü geçiremiyor musun?’ diye karşılık verince kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Silahta rahmetli babama ait” diyerek kendisini savundu. Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tanık ifadelerinin ardından davayı ileri bir tarihe erteledi.

FOTOĞRAFLI

Şantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunmasıŞantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunmasıŞantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunmasıŞantiyede kadın proje müdürünü öldüren sanıktan 'adamlık' savunması

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