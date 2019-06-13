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Şantiyeden 1 kilometrelik kablo çalanlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı şantiye sahasından 250 bin TL değerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığında olan yüksek gerilim bakır kablo bobinini vinçle çalan Ş.T.

Şantiyeden 1 kilometrelik kablo çalanlar yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı şantiye sahasından 250 bin TL değerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığında olan yüksek gerilim bakır kablo bobinini vinçle çalan Ş.T. (33) ile U.D. (32) yakalandı.
Olay, 1 Haziran'da, İzmit'e bağlı Sepetçi Mahallesi'ndeki Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde meydana geldi. Eski çalışanlar olduğu belirtilen Ş.T. ve U.D., iddiaya göre, gece saatlerinde şantiyeye geldi. Gece bekçisini tanıyan ve hala şantiyede çalıştıkları yalanını söyleyerek, içeri giren 2 kişi, yanlarında getirdikleri kiralık vinçle sahadaki 1 kilometre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığında olan, yüksek gerilim hatlarında kullanılan bakır kablo bobinini çaldı. Şantiyeye ertesi gün gelen yetkililer, 250 bin TL değerindeki kablo bobininin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ş.T. ve U.D.'nin Alikahya'daki evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Ş.T.ve U.D., sorgularında, suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Şantiyeden 1 kilometrelik kablo çalanlar yakalandıŞantiyeden 1 kilometrelik kablo çalanlar yakalandı

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