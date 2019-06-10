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Santraç turnuvasında kıyasıya mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile düzenlenen santraç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu.KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.8-9 Haziran tarihlerinde saat 10:30’da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı.

3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile düzenlenen santraç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.
8-9 Haziran tarihlerinde saat 10:30’da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.
Yönetim ve kiralama faaliyetleri GLA Yönetim AŞ, tarafından yürütülen Kayseri’nin sevilen outlet alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet, bu tarz etkinliklere devam edileceğini duyurdu.

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