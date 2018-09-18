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Santral istemeyen mahalle sakinlerini sevindiren karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterip inşaatın temelinin atılmaması için 80 gündür geceli gündüzlü nöbet tutan Karaağız Mahallesi sakinlerine Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan iyi haber geldi.

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterip inşaatın temelinin atılmaması için 80 gündür geceli gündüzlü nöbet tutan Karaağız Mahallesi sakinlerine Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan iyi haber geldi. Kurul, uzmanlar ile yaptığı inceleme sonrasında inşaatın yapılacağı bölgede 'Tümülüs, Antik Yol ve Mezarlık Alanı' tespit edildiğini gerekçe göstererek, 2863 sayalı yasa ve mevzuatı kapsamında uygun görülmediği raporunu verdi.

Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi’nde ocak ayında Satem Enerji San. Tic. Tic. Ltd. Şirketi tarafından biyokütle enerji saantralı yapılmasına karar verildi. Köylerindeki bazı arazilerin bu amaçla alındığını öğrenen mahalle sakinleri 80 gün önce aralarında yaşlı kadın ve çocukların bulundugu gruplar halinde inşaatın temelinin atılmaması için eylem başlattı.

Gece- gündüz inşaatın çevreside nöbet tutup burada yatan mahalle sakinleri, güvenlik güçlerinin kontrolünde temel atılması için getirilen iş makinelerinin çalışmasına izin vermedi, mahallenin girişine traktör lastikleri ile barikat kurdu.

Projeyi avukatları Eralp Atabek aracılığı ile yargıya taşıyan mahalle sakinleri Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na inşaatın yapılacağı alanda tarihi eserlerin olduğunu belirterek projenin durdurulmasını istedi. Karaağız Mahallesi'nde incelemeler yapan uzmanların hazırladığı raporun sonucu öğrenildi.

Avukat Atabek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Projenin yapılmaması için üç ayrı dava açtık. Bunun yanı sıra bölgede tarihi eserler, yollar ve mezarların bulunduğunu Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na bildirdik. Buradan gelen heyetler inşaatın yapılacağı parsellerde korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları, 'Tümkülüs, Antik Yol ve Mezarlık Alanı' tespit ettiler. Böylece 2863 sayılı yasa ve mevzuat kapsamında burada inşaatın yapılmasını uygun görmediler."

Yargılama devam ederken Bursa kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan çıkan bu karar, Karaağız Mahallesi sakinlerini mutlu etti.

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