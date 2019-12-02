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Santral memurunun hafızası telefon rehberi gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 18 yıldır santral memuru olarak çalışan görme engelli Selim Çakır (51), yaklaşık 2 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 18 yıldır santral memuru olarak çalışan görme engelli Selim Çakır (51), yaklaşık 2 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor.
Retina dekolmanı hastalığı nedeniyle 1987'de görme yetisini kaybeden Selim Çakır, İstanbul Altı Nokta Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin santral bölümünde eğitim aldıktan sonra, 2001 yılında, İnegöl Devlet Hastanesi'nin santralinde taşeron işçi olarak çalışmaya başladı. Ortaokul 1'inci sınıftan sonra eğitimine ara veren evli ve 2 çocuk babası Çakır, eşi ve çocuklarının desteğiyle önce ortaokulu ardından da liseyi dışarıdan bitirdi. 2012 yılında KPSS'ye giren Selim Çakır, hedefine ulaşıp, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne Veri Hazırlama Kontrol Memuru olarak atandıktan sonra santralde çalışmaya devam etti. Çakır, tüm hastane personelinin dahili ve cep telefonları, Bursa'daki tüm hastaneleri, eczaneleri, sağlık ocaklarını, kamu kurum ve kuruluşlarının numaralarını ezbere biliyor.
'GÖRME ENGELİMDEN DOLAYI, BU YÖNÜM GELİŞTİ'
3 Aralık Engelliler Günü'nü kutlayan Selim Çakır, herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1300 dahili, 700 harici numara ezberimde. Hangi personelimiz hangi dahilide duruyor, ilçemizdeki tüm resmi kuruluşlar, Bursa genelindeki hastanelerimiz, bazı hastanelerimizle bağlantılı olan resmi kuruluşlar, eczanelerimiz, sağlık ocaklarımız, özel bankalar, bunların tamamının numaraları hafızamda var. Hastanemizde çalışan uzman, pratisyen, doçent doktorlarımızın, hastane personelimizin, ev ve cep telefonları da ezberimde. Görme engelimden dolayı bu yönüm gelişti" diye konuştu.
'HAYATI SEVİN, YILMAYIN VE MÜCADELEYİ BIRAKMAYIN'
Engellilerin hayattan kopmamaları gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları söyledi:
''Bizler doğuştan engelli olmayabiliriz, ben de öyle birisiydim. 19 yaşından sonra görme engelli oldum. Görme engelime rağmen yılmadım. Mücadele verdim. Kadere boyun eğmedik, bununla yaşamayı öğrendik. Hayat sürprizlerle dolu. Buna rağmen birtakım şeyleri başarıyoruz. Zorlukları da var tabii ki. Çalışma arkadaşlarım benim hafızama güvendikleri için sıkıntı yaşamıyoruz. İnsan neye mecbur kalırsa o konuda uzmanlaşıyor. Yani bir görme engeli, insanda kulak duyusunu ve hafıza yapısını daha da güçlendiriyor. Her engeli olan ya da normal olan vatandaş bunu başaramayabiliyor. Bunu başarıp bu noktaya gelebildiğim için çok mutluyum. İnşallah engelli arkadaşlara güzel bir örnek olurum. Görüp de hiçbir şey yapmayan insanlara görmeyip yaptıklarımı göstermek istiyorum. Toplum içerisinde engelli vatandaşların bir işi kolay kolay yapamayan ve birçok şeyde faydalı olmayan imajı vardı. Ben bunu yıkmak istedim. Birtakım şeyleri başararak, bir yerlere gelmek istedim. Hayatta bir amacınız olsun. Sağlıklısınız ama engelli olmayacağınız anlamına gelmez. Her sağlıklı insan engelli adayıdır. Hayatı sevin. Kaybettikten sonra tedavisi veya tamiri mümkün olmuyor. Yılmayın, mücadeleyi bırakmayın."

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