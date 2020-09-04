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Şanzıman arızası tamiri ne kadar tutar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Şanzıman arızası kaça patlar? Şanzıman tamiri fiyatları ya da şanzıman bakım maliyetleri hemen her araç sahibi için önemli konu başlıkları. Şanzıman arızaları ve şanzıman onarım masrafları üzerine biraz araştırma yaptık...

Şanzıman arızası tamiri ne kadar tutar?

Şanzıman arızası kaça patlar ya da şanzıman arızası tamiri ne kadar tutar gibi sorular, araç sahiplerinin aklını kurcalıyor. Şanzımandan ses geliyorsa ya da benzer bir sorun varsa şanzıman tamir ücretlerinin ve şanzıman parça değişim fiyatlarının yüksek olması sürücüleri endişelendiriyor. Biz de şanzımanda sıklıkla görülen arızaları ve olası maliyetlerini araştırdık...

ŞANZIMAN ARIZASI KAÇA PATLAR?

Öncelikle bildiğiniz üzere arçlarda genel olarak iki tip şanzımandan biri bulunur: Manuel şanzıman veya otomatik şanzıman. Otomatik şanzımanlar DSG şanzıman, yarı otomatik şanzıman, otomatikleştirilmiş şanzıman gibi farklı çeşitlere sahiptir.

Şanzıman arızası kaça patlar, sorusuna yanıt vermeden önce şanzıman çeşitlerine bakalım...

Şanzıman Çeşitleri

  • Manuel Şanzıman
  • Yarı Otomatik Şanzıman
  • Tam Otomatik Şanzıman
  • Çift Kavramalı Otomatik Şanzıman (DSG şanzıman)
  • Sürekli Değişken Şanzıman (CVT şanzıman)

MANUEL ŞANZIMAN ARIZALARI

Manuel şanzıman arızaları ile otomatik şanzıman arızaları birbirindne farklı olduğu için çözümleri ve maliyetleri de farklılık gösterebilir. Burada bazen şanzıman yağını değiştirmek ya da ufak bir parçanın yenilenmesini sağlamak yeterli olurken bazen de şanzımanın komple sökülüp yeniden takılması gerekir. Şanzıman değişimi adeta motor değişimi gibidir. Maliyetli olduğu kadar değişmiş şanzımanlı aracın ikinci elde değeri de düşer. Arabanızı ikinci elde satmak istediğiniz yapılan oto ekspertizde şanzıman değişimi alıcıya bildirilir ve genellikle alıcı, bu değişimden hoşlanmaz, aracı almaktan kaçınır.

MANUEL ŞANZIMANDA SORUN OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

  • Ani hızlanmalarda debriyajda kaçırmalar
    – Yokuş çıkarken aracın hızlanamaması
    – Hızlanmada zorluk çekilmesi
    – Vites geçişlerinde zorlanmalar ya da vites geçmemesi
    – Performans kaybı yaşanması
    – Yakıt tüketiminde artış
    – Debriyaja basınca gelen sesler
    – Vites geçişlerinde çartlama yani ses ve sarsıntı
    – Hep aynı viteste zorlanma yada cartlama

OTOMATİK ŞANZIMAN ARIZALARI

Otomatik şanzıman arızlarının onarımı biraz daha zordur ve genellikle daha pahalıdır. Otomatik şanzıman değişimi fiyatları ise oldukça masraflıdır. Otomatik şanzıman arızaları, genellikle beyinden kaynaklıdır. Elektrik motoru ve kart bulunan şanzıman beyinlerinin iç kısmının nemlenmesinden kaynaklanır.

OTOMATİK ARABANIN ŞANZIMANI NASIL KONTROL EDİLİR?

Pek çok kişi, araba alırken şanzımanın iyi olup olmadığını nasıl anlarım sorusunu soruyor. Otomatik arabanın şanzımanın ne durumda olduğunu anlamak kolay değildir. Otomatik aracın şanzımanı iyi mi kötü mü anlamak için ustalık gerekir. Ancak bir kaç ipucu bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin vites D konumundayken ayağınızı frenden kaldırırsanız arabanın yavaşta olsa ileri gitmesi gerekmektedir. Eğer gitmiyorsa büyük bir sorun değil ama şanzımanın arızasının ileri ki bir zamanda baş göstereceği anlaşılabilir. Ayrıca vites geçişlerde vuruntu ve titreşim meydana geldiği zaman yine yakında bu araç, size şanzıman arızası çıkarabilir.

ŞANZIMAN ARIZASINI ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Şanzıman değişimi maliyetli bir parça. Ayrıca şanzıman onarımı da masraflıdır. Bu nedenle arabanızın şanzımanına iyi bakmalısınız. Peki, şanzımanı korumak için nasıl araba kullanmalısınız? Aşağıkida maddelere dikkat etmeniz önemli:

  • Vites değiştirme tuşuna basmadan vites değiştirme yapmayın.
  • Ani kalkışlar yapmayın.
  • El frenini çekmeden önce P konumuna değil N konumuna alın. Özellikle Rampalarda yokuş bir zeminde arabayı bırakacaksanız vitesi N konumuna alın ve el frenini çekin.
  • Düzenli olarak şanzıman yağına baktırın ve şanzıman yağını yenileyin.
  • Periyodik bakımları önemseyin.

ŞANZIMAN BAKIM VE TAMİR MALİYETLERİ / ŞANZIMAN ARIZASI KAÇA PATLAR?

Şanzıman bakım fiyatı, şanzıman parça değişim fiyatı, şanzıman tamiri fiyatı veya şanzımanın komple değişim fiyatı gibi başlıklar altında ele alabileceğimiz bu konu için oto servisleri farklı fiyatlar verebilir. Burada oto servisin fiyat politikası kadar ilgili parçanın fiyatı ve orjinalliği de önem kazanır. Burada fiyat bilgisi alıp fiyatları karşılaştırmak ve söz konusu bakım ya da değişim hizmeti konusunda detaylı bilgi almak çok önemli.

Şanzıman arızası şikayeti ile bir servise gittiğinizde tork konvertör testi, dinamometre testi, otomatik şanzıman beyin testi, selenoid testi gibi işlemler yapılır. Bu testlerin sonucunda değişecek ya da onarılacak parçalar hakkında detaylı bilgi paylaşılır.

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