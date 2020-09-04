Şanzıman arızası kaça patlar ya da şanzıman arızası tamiri ne kadar tutar gibi sorular, araç sahiplerinin aklını kurcalıyor. Şanzımandan ses geliyorsa ya da benzer bir sorun varsa şanzıman tamir ücretlerinin ve şanzıman parça değişim fiyatlarının yüksek olması sürücüleri endişelendiriyor. Biz de şanzımanda sıklıkla görülen arızaları ve olası maliyetlerini araştırdık...
Öncelikle bildiğiniz üzere arçlarda genel olarak iki tip şanzımandan biri bulunur: Manuel şanzıman veya otomatik şanzıman. Otomatik şanzımanlar DSG şanzıman, yarı otomatik şanzıman, otomatikleştirilmiş şanzıman gibi farklı çeşitlere sahiptir.
Şanzıman arızası kaça patlar, sorusuna yanıt vermeden önce şanzıman çeşitlerine bakalım...
Şanzıman Çeşitleri
Manuel şanzıman arızaları ile otomatik şanzıman arızaları birbirindne farklı olduğu için çözümleri ve maliyetleri de farklılık gösterebilir. Burada bazen şanzıman yağını değiştirmek ya da ufak bir parçanın yenilenmesini sağlamak yeterli olurken bazen de şanzımanın komple sökülüp yeniden takılması gerekir. Şanzıman değişimi adeta motor değişimi gibidir. Maliyetli olduğu kadar değişmiş şanzımanlı aracın ikinci elde değeri de düşer. Arabanızı ikinci elde satmak istediğiniz yapılan oto ekspertizde şanzıman değişimi alıcıya bildirilir ve genellikle alıcı, bu değişimden hoşlanmaz, aracı almaktan kaçınır.
Otomatik şanzıman arızlarının onarımı biraz daha zordur ve genellikle daha pahalıdır. Otomatik şanzıman değişimi fiyatları ise oldukça masraflıdır. Otomatik şanzıman arızaları, genellikle beyinden kaynaklıdır. Elektrik motoru ve kart bulunan şanzıman beyinlerinin iç kısmının nemlenmesinden kaynaklanır.
Pek çok kişi, araba alırken şanzımanın iyi olup olmadığını nasıl anlarım sorusunu soruyor. Otomatik arabanın şanzımanın ne durumda olduğunu anlamak kolay değildir. Otomatik aracın şanzımanı iyi mi kötü mü anlamak için ustalık gerekir. Ancak bir kaç ipucu bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin vites D konumundayken ayağınızı frenden kaldırırsanız arabanın yavaşta olsa ileri gitmesi gerekmektedir. Eğer gitmiyorsa büyük bir sorun değil ama şanzımanın arızasının ileri ki bir zamanda baş göstereceği anlaşılabilir. Ayrıca vites geçişlerde vuruntu ve titreşim meydana geldiği zaman yine yakında bu araç, size şanzıman arızası çıkarabilir.
Şanzıman değişimi maliyetli bir parça. Ayrıca şanzıman onarımı da masraflıdır. Bu nedenle arabanızın şanzımanına iyi bakmalısınız. Peki, şanzımanı korumak için nasıl araba kullanmalısınız? Aşağıkida maddelere dikkat etmeniz önemli:
Şanzıman bakım fiyatı, şanzıman parça değişim fiyatı, şanzıman tamiri fiyatı veya şanzımanın komple değişim fiyatı gibi başlıklar altında ele alabileceğimiz bu konu için oto servisleri farklı fiyatlar verebilir. Burada oto servisin fiyat politikası kadar ilgili parçanın fiyatı ve orjinalliği de önem kazanır. Burada fiyat bilgisi alıp fiyatları karşılaştırmak ve söz konusu bakım ya da değişim hizmeti konusunda detaylı bilgi almak çok önemli.
Şanzıman arızası şikayeti ile bir servise gittiğinizde tork konvertör testi, dinamometre testi, otomatik şanzıman beyin testi, selenoid testi gibi işlemler yapılır. Bu testlerin sonucunda değişecek ya da onarılacak parçalar hakkında detaylı bilgi paylaşılır.
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