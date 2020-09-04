Şanzıman arızası kaça patlar ya da şanzıman arızası tamiri ne kadar tutar gibi sorular, araç sahiplerinin aklını kurcalıyor. Şanzımandan ses geliyorsa ya da benzer bir sorun varsa şanzıman tamir ücretlerinin ve şanzıman parça değişim fiyatlarının yüksek olması sürücüleri endişelendiriyor. Biz de şanzımanda sıklıkla görülen arızaları ve olası maliyetlerini araştırdık...

ŞANZIMAN ARIZASI KAÇA PATLAR?

Öncelikle bildiğiniz üzere arçlarda genel olarak iki tip şanzımandan biri bulunur: Manuel şanzıman veya otomatik şanzıman. Otomatik şanzımanlar DSG şanzıman, yarı otomatik şanzıman, otomatikleştirilmiş şanzıman gibi farklı çeşitlere sahiptir.

Şanzıman arızası kaça patlar, sorusuna yanıt vermeden önce şanzıman çeşitlerine bakalım...

Şanzıman Çeşitleri

Manuel Şanzıman

Yarı Otomatik Şanzıman

Tam Otomatik Şanzıman

Çift Kavramalı Otomatik Şanzıman (DSG şanzıman)

Sürekli Değişken Şanzıman (CVT şanzıman)

MANUEL ŞANZIMAN ARIZALARI

Manuel şanzıman arızaları ile otomatik şanzıman arızaları birbirindne farklı olduğu için çözümleri ve maliyetleri de farklılık gösterebilir. Burada bazen şanzıman yağını değiştirmek ya da ufak bir parçanın yenilenmesini sağlamak yeterli olurken bazen de şanzımanın komple sökülüp yeniden takılması gerekir. Şanzıman değişimi adeta motor değişimi gibidir. Maliyetli olduğu kadar değişmiş şanzımanlı aracın ikinci elde değeri de düşer. Arabanızı ikinci elde satmak istediğiniz yapılan oto ekspertizde şanzıman değişimi alıcıya bildirilir ve genellikle alıcı, bu değişimden hoşlanmaz, aracı almaktan kaçınır.