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Sao Tome ve Principe'de gemi battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:48 | Son Güncelleme

Sao Tome ve Principe adaları arasında sefer yapan geminin batması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi kayboldu

MADRİD (AA) - Orta Batı Afrika'da bir ada ülkesi olan Sao Tome ve Principe'de geminin batması sonucu 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin kaybolduğu, 55 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Portekiz haber ajansı Lusa'nın Sao Tome ve Principe hükümet yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, Sao Tome ile Principe adaları arasında sefer yapan bir geminin sabah Principe Adası açıklarında batması sonucu 4'ü çocuk 7 kişinin hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Gemidekilerden 55 kişinin kurtarıldığı, 10 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Kaybolanlar arasında 2 Portekiz ve bir Fransız vatandaşının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sao Tome ve Principe hükümeti, olay nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

İki ada arasında üçüncü kez büyük bir deniz kazası yaşanırken yaklaşık iki yıl önce bir feribot 12 yolcu ve mürettebatıyla kaybolmuştu. Feribota ne olduğu hala bilinmiyor.

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