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  4. Şap aşısı stresi demirleri söktürdü

Şap aşısı stresi demirleri söktürdü

14.03.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Şap aşısı stresi demirleri söktürdü

Isparta'daki bir çiftlikte şap aşısı için görevlilerin geldiğini gören büyükbaş hayvanlar, strese girerek ahırın demirlerini söktü. O anlar kameralara yansıdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gönen ilçesindeki Gölbaşı köyünde Süleyman Avşar’a ait büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulamak için çiftliğe gitti. Büyükbaş hayvanlar, şap aşısı uygulayacak 2 görevliyi görünce strese girip ahırın demirlerini yerinden söktü. O anlar ahırın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hayvanlar aşı olmaktan yine de kurtulamadı. Çiftlik sahibi Süleyman Avşar, olay sonrası ahırın sökülen kısmını yeniden inşa etti.

'STRESE GİRİNCE YIKTILAR'

Süleyman Avşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 2 görevlinin şap aşısı için ahıra geldiğini belirterek, “Ahırda inekler strese girince buraları yıktı, bize de buraları yeniden yapmak düştü. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Başka arkadaşlar ahırlarını daha sağlam yapsınlar, onlara bu durum örnek olsun” dedi.
(İHA)

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