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Sapağı kaçıran sürücü, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 02:06 | Son Güncelleme

Üsküdar'da sürücüsünün sapağı kaçırdığı hafif ticari araç önce arkasındaki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Sapağı kaçıran sürücü, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında Ünalan Mahallesi D100 Karayolu Edirne istikameti Uzunçayır Metrobüs Durağı yanında meydana geldi.

Osman T., hafif ticari aracıyla sapağı kaçırınca aniden dönmek istedi. Bu sırada önce arkasından gelen otomobile çarptı sonra da yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye erleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametinde yoğunlaşan trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü verildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan Osman T.'nin arkadaşı İlker Karaçelik, "Biz beraberdik. Eve gideceğim dedi, aracı aldı çıktı. Telefonlara cevap vermiyordu. Biz de taksiye bindik geldik. Kazayı gördük" şeklinde konuştu. (DHA)

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