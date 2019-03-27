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'Sapan' cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

MERSİN'de 'sapan' cinsi köpek balığı avlayan balıkçıya 1635 TL para cezası verildi.

'Sapan' cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- MERSİN'de 'sapan' cinsi köpek balığı avlayan balıkçıya 1635 TL para cezası verildi.
Mersin'de balıkçıların ağına 'Sapan' cinsi köpek balığı takıldı. Yunus Emre Polat'ın avladığı 5 metre uzunluğunda ve 450 kilo ağırlığındaki köpek balığı, kent merkezindeki Balık Pazarı'nda büyük ilgi çekti. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, "Bu uzun kuyruk cinsi köpek balığı. 5 metre civarında ve 450 kilogram ağırlığında. Normalde bu cins her zaman çıkan bir köpek balığı değil. 5 yılda bir bize denk geliyor. Bu köpek balıkları normalde palamut, sardalya, uskumru sürülerine geliyor. Ağa takıldıktan sonra tekrar denize atma imkanı yok. Mecbur alıp getiriyorlar. Köpek balığının burnu en hisli olan kısmıdır. Buradaki duyu organları çok gelişmiştir. 5 kilometre mesafeden kokuyu algılayabilir" demişti.
TÜDAV CİMER’E BAŞVURDU
Türkiye’de 1997 yılında deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan kısa adı TÜDAV olan Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı da 14 Mart’ta yayınlanan haberler üzerine nesli tehlike altında olan sapan köpek balığının avlanmasının suç olduğunu bildirerek, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.
Başvuruya bugün verilen yanıtta, "Başvurunuz; Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cevaplanmıştır. Başvuru gereği, 14.03.2019 tarihinde ulusal basında yayınlanan haber ve video görüntüleri suç unsuru olarak değerlendirilmiştir. Haberde adı geçen Yunus Emre Polat adlı şahsın 1380 sayılı Su Ürünleri Avcılığı’nın Düzenlenmesi Hakkında tebliğin (2018/19) 3. Maddesi'nde belirtilen hususlara aykırılıkları 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36. Madde j bendine göre idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
TÜDAV yetkilileri, nesli tehlike altındaki sapan köpek balığı konusunda yapılan başvuruya duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.
TÜDAV yetkilileri, verilen cezanın yerinde olduğunu, ancak caydırıcılık amacıyla, yasal düzenleme yapılarak cezaların artırılmasının yerinde olacağını da belirtti.

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'Sapan' cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza'Sapan' cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza

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