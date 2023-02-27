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  4. Sapanca'da bungalov yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Sapanca'da bungalov yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

27.02.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bungalov evde yangın çıktı. Doğukan Kaya (22) ve arkadaşı Aleyna Songül Kara (21), tatil yaptıkları bungalovda çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Sapanca'da bungalov yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Sapanca'nın Şükriye Mahallesi Polat Caddesi’ndeki bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap yapıyı sardı. Yan bungalovdakilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, bungalovdan geri enkaz yığını kaldı.

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Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, yangında hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kaya ve Kara'nın cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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