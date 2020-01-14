Sapanca Gölü'nde hayvanların telef olmasıyla ilgili Sakarya Valiliği'nden açıklama

Sapanca Gölüne kıyısı olan Kocaeli Eşme mevkiinde 11 Ocak Cumartesi günü yaşanan ve hayvan severlerin tepkisini çeken ’hayalet ağ’ olayına ilişkin Sakarya Valiliğinden açıklama yapıldı.

HAYVANLAR TELEF OLDU



Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Sapanca Gölü Eşme mevkiine gitti. Sahilde amatör sportif avcılık yapan balıkçının oltasına takılan ve 300 metre ağ içine dolanmış 68 adet sakarca, yeşilbaş, elmabaş ve altıngöz ile birlikte sazan, kızılkanat ve turna gibi balık ile ördek gibi canlı türlerinin çürüdüğü görüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce göle atılan ağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nce alınarak işlem yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsüne götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemler ardından eylemin faillerine ait herhangi bir delil bulunamadı. Daha sonrasında ağ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Entegre Tesisine imha için gönderildi. "

Kaynak: DHA

