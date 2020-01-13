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  4. Sapanca Gölü'nde korkunç görüntü! Onlarca ördek ve balık telef oldu!

Sapanca Gölü'nde korkunç görüntü! Onlarca ördek ve balık telef oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Sapanca Gölü’ne atılan ağlar 68 ördek ve balıkların telef olmasına sebep oldu. Bölgede kamp yapan sportif balıkçı Taha Tarhan sosyal medya hesabında, ‘Sportif Balıkçılar var olduğu sürece göllerimiz korunmaya devam edecektir’ yazarak paylaştığı fotoğraflarla yaşanan facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Sakarya’da yaşayan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Tarhan Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Eşme Mahallesi mevkii Sapanca Gölü kıyısına giderek kamp yapmaya başladı. Oltayla tuttuğu balıkları fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında paylaşan sportif balıkçı Tarhan’ın dikkati kamp yaptığı yerdeki yaşanan katliamı dikkati sayesinde gün yüzüne çıkarttı.

Misinadan yapılmış ve yaklaşık 300 metrelik uzunluğunda göle atılan ağı fark eden çift, ağın ucunu çekmeye başladığında gördükleri manzara karşısında şok oldu. 68 ördeğin ve birçok balığın telef olduğunu gören Taha Tarhan, yaşanan katliamı gün yüzüne çıkartmak için çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

Durumu yetkililere haber veren çift, “Yeni kamp yerimize çok neşeli bol güneşli bir havada kurulduk her şey çok güzel gidiyordu botla suya marker koymaya girdik bu vahşetle karşılaştık bunu yapan insan olamaz vahşet resmen katil ağlar tam 68 adet ördek katletmiş boğularak can vermiş metrelik turnalar ve kerevitler Allah’ınızdan bulun” diyerek yaşanan olaya karşı tepkilerini dile getirdiler.

Yetkililer tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya ördek Kocaeli Sapanca Gölü Kartepe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eğitim şart yoksa her konuda bedel ödeniyor
Zalimsin insanoğlu. ama neyseki hala iyi ve güzel insanlar var.
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