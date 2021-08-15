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Sapanca gölü tehdit altında: Üç aydır devam ediyor! Suyun rengi değişti

15.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bent inşaatında suya çimento suyu karıştı. İstanbuldere içinde yapılan çalışma, suyun renginin değişmesine neden oldu. Alabalıkların ölümüne neden olay olayla ilgili isyan eden işletme sahibi, yaklaşık 3 aydır sorunun devam ettiğini söyleyerek, "Buradan geçen su, içme suyu olarak da kullanılan Sapanca Gölü'ne akıyor. Bu suda balıklar yaşamadı, insanlar bu suyu nasıl içecek" dedi.

Sapanca gölü tehdit altında: Üç aydır devam ediyor! Suyun rengi değişti

Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü’ne dökülen İstanbuldere içerisinde yapılan bent inşaatı nedeniyle suya karışan çimento ve diğer inşaat atıklarının alabalık tesisindeki balıkların ölümüne neden olduğu öne sürüldü. 17 kilometre uzunluğundaki derede yaklaşık 3 aydır renk değişimi yaşandığını ifade eden alabalık tesisi yetkilileri, balık ölümlerinin kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi.

"BİNLERCESİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİLER"

İşletme sahibi Deniz Bakar, “Bu su 3 ay öncesine kadar masmavi bir şekilde akardı. Bir sabah geldiğimizde suyun çok kirli aktığını gördük. Derenin yukarı kısımlarında bir inşaat çalışması var, bundan dolayı bu suyun kirli aktığını fark ettik. Daha sonra bir gün suyun köpüklü olduğunu ve lağım koktuğunu anladık. Ertesi sabah da balıkların tamamı öldü. Bu konuyla ilgili defalarca yetkililere bilgi verdik ama şu ana kadar en ufak bir sonuca ulaşamadık. Binlerce balık ölümüne sebep verdiler. Buradan geçen su, içme suyu olarak da kullanılan Sapanca Gölü'ne akıyor. Bu suda balıklar yaşamadı, insanlar bu suyu nasıl içecek?” dedi.

"GÖLDE DE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANABİLİR"

Yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini belirten işletmenin ortağı Cihan Karagöz, “Alabalık tesisimizde son 3 ay içerisinde dağdan gelen dere suyunun ciddi anlamda kirlendiğini gördük ve balık ölümleri yaşanıyor. Bu derelerden akan su Sapanca Gölü’ne de akıyor, bu yöredeki insanların içme suyuna karışmakta. Umarım yetkililer bu konuda bir önlem alır. Dere yataklarında devam eden çalışma hepimizi mağdur etti. Balıkların neredeyse tamamı öldü, dolayısıyla bu suyun insan sağlığına da zarar vereceğini düşünüyoruz. Gölde de yarın balık ölümleri başlayabilir” diye konuştu.

DHA

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Sakarya
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