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Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:49 | Son Güncelleme

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Sapanca Gölü’nde 3 gün süren, gerçeğini aratmayan su üstü arama ve kurtarma eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.Sakarya AFAD ekipleri olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Sapanca Gölü’nde 3 gün süren, gerçeğini aratmayan su üstü arama ve kurtarma eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.
Sakarya AFAD ekipleri olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatlar kapsamında Sapanca Gölü’nde 3 günlük su üstü arama ve kurtarma eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikata AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Arama Kurtarma Birlik Müdürümüz Dr. Özge Aktaş Panta, 35 personel katıldı. Tatbikat sırasında 3 bot, 4 araç kullanıldı. Eğitimlerin birinci gününde su üstü kurtarmanın tanıtımı, su üstü kurtarmada haberleşme, nehir akıntılarında kaçış yolları ve suya giriş teknikleri öğretildi.
Eğitimlerin 2. gününde yüzme, ip kullanma, atma, toplama ve su üstü kurtarma ekibinin hareket tarzı gösterildi. Eğitimlerin 3’üncü gününde ise ekipler kazazedeyi kıyıya alma, akıntıda yürüyüş ve bottan kazazedeye müdahale teknikleri öğretildi. Eğitimler gerçekleşen muhteşem tatbikatla sona erdi.

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı
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