HABER

Sapanca gölünde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşerek kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Olay, dün 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları sapanca Gölü içerisinde meydana geldi.

Sapanca gölünde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşerek kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları sapanca Gölü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Sapanca Gölü’ne gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, gölde gezmek için tekne kiraladı. Kiraladıkları tekneyle göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı. Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin’in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD’dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 6 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Yapılan 2 saatlik çalışma neticesinde Eren’in cansız bedenine ulaşıldı. Bot ile karaya çıkartılan cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sapanca gölünde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sapanca gölünde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sapanca gölünde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Aracın çarptığı vaşak telef olduAracın çarptığı vaşak telef oldu
Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulunduSapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.