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Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 19:02 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Sapanca Gölü'nde boğulan Eren Gültekin'in (16) cenazesi morgdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Sapanca Gölü'nde boğulan Eren Gültekin'in (16) cenazesi morgdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Gültekin ailesinin Kartepe Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Bu sırada oğlunun tabutuna sarılan anne Meryem Gültekin, ağlayarak bir an bile tabuttan ayrılmadı. Helallik alınmasının ardından Gültekin'in cenazesi, Yeşiltepe Mezarlığı'na götürüldü. Meryem Gültekin'in bu sırada, "Kuzum nereye gidiyorsun? Annem nereye gidiyorsun?" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Namazın ardından Meryem ve Ahmet Gültekin çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Eren Gültekin'in cenazesi toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)

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