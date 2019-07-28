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SAPANCA GÖLÜ'NDE KAYBOLAN EREN'İN CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi Eşme Sahili'nden dün Sapanca Gölü'ne sandal kiralayarak açılan ve sandaldan düştükten sonra gölde kaybolan 13 yaşındaki Eren Gültekin'in cansız bedeni bulundu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi Eşme Sahili'nden dün Sapanca Gölü'ne sandal kiralayarak açılan ve sandaldan düştükten sonra gölde kaybolan 13 yaşındaki Eren Gültekin'in cansız bedeni bulundu.
Olay dün akşam üzere Kartepe Eşme Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahilden sandal kiralayan Eren Gültekin, Sapanca Gölü'ne açıldıktan sonra dengesini kaybederek göle düştü. Bir süre Eren'i kurtarmaya çalışan arkadaşları sandalla sahile dönerek olayı haber verdi. Dün saat 17.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları gece saat 01.00'e kadar sürdü, ancak sonuç alınamadı. Bugün İtfaiye, AFAD ve Deniz Polisi'ne bağlı dalgıçlar güneşin doğmasıyla birlikte arama çalışmalarına tekrar başladı. Yaklaşık 2 saat devam eden çalışmalar neticesinde talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Eren Gültekin'in cesedi kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta ve 16 metre derinlikte bulundu. AFAD botuyla kıyıya getirilen çocuğun cenazesi, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenaze karaya çıkarıldığı sırada çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü
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- Arama çalışmasından görüntü
- Cenazenin karaya çıkarılması
- Annenin sinir krizi geçirmesi
- Ambulansın gidişi
HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

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