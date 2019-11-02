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Sapanca Gölü'nde oltalar sazan avı için suya atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 19:45 | Son Güncelleme

Yarışmada 28 sektörde 112 yarışmacı mücadele ediyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başladı.

Sportif balıkçılığı, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü tanıtmak amacıyla Sapanca Gölü'nde düzenlenen yarışmada 28 sektörde 112 sporcu mücadele ediyor.

Eşme sahilindeki açılış töreninde konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "Sportif avcılık için el ele" sloganıyla başladıkları turnuvanın geçen süre içerisinde hem ülke hem de dünya genelinde iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Yarışma kalitesini arttırmak amacıyla takım sayısını maksimum 35'le sınırlandırdıklarını anlatan Uztürk, "Sektörleri belirlerken önceki senelerde sıkışıklık ve sıkıntı yaratan yerleri eleyerek rahat ve verimli noktalardan oluşturmaya gayret ettik. Bu sene bir radikal karar alarak son iki yılın şampiyon sektörünü dinlendirmek için yarışmaya kapattık." diye konuştu.

Uztürk, turnuvanın uluslararası standartlarda bir organizasyon olduğunu vurgulayarak "Hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Hatta federasyonumuzun da girişimleriyle sonraki yıllarda Dünya Şampiyonasının ülkemizde yapılması için çalışmalarımıza başladık. Bunun için ülkemiz her anlamda bilgi, beceri, deneyim ve kaynaklara sahip." ifadelerini kullandı.

Kura çekiminin ardından kamplarını kuran yarışmacılar, hakemlerin işaretinin ardından oltalarını suya attı.

Yarışma 8 Kasım Cuma günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçılık Sapanca Gölü

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