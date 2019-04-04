HABER

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

Sapanca Gölü’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında aralarında buzdolabı, küvet, ayakkabı ve diş fırçası gibi malzemelerinde bulunduğu iki kamyon çöp toplandı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü kıyı şeridinde ve gölü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sapanca Gölü’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında aralarında buzdolabı, küvet, ayakkabı ve diş fırçası gibi malzemelerinde bulunduğu iki kamyon çöp toplandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü kıyı şeridinde ve gölü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor. Havza Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gölden aralarında şaşırtıcı materyallerinde bulunduğu çok miktarda çöp çıkarılıyor. Bu kapsamda son yapılan temizlik çalışmalarında göl içi ve çevresinden buzdolabı ve banyo küvetinin de olduğu çok miktarda çöp ekipler tarafından çıkarıldı.
Sapanca Gölü Uzunkum yürüyüş yolu kesiminde yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, “Son temizliğimizin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bölge yine aynı şekilde çöplerle dolmuş vaziyetteydi. Ekiplerimiz gölden buzdolabı, araç lastiği, koruger boru, küvet, diş fırçası, ayakkabı, inşaat malzemesi, çok sayıda cam ve plastik şişe gibi materyallerin bulunduğu iki kamyon çöp çıkardılar. Şehrimizin büyük bir bölümünün ana içmesuyu kaynağı Sapanca Gölü. Bu kaynağı korumak sadece bizler için değil gölü paylaştığımız canlılar için de son derece önemli. Hemşehrilerimizden gölün ve gölü besleyen derelerin kirlenmemesi, kirletenlerin uyarılması konularına büyük bir hassasiyetle yaklaşmalarını rica ediyoruz. Su kaynaklarımızı ancak duyarlılıkla koruyabiliriz” dedi.

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü’nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.