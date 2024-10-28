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Sapanca'nın adını kötüye çıkardılar! Sahte bungalov çetesinde 153 milyon TL'lik hareketlilik

28.10.2024 07:30
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Sahte fotoğrafları sosyal medya ilanlarında kullanıyor, Sapanca'da tatil yapmak isteyenleri ağlarına düşürüyorlardı... Kocaeli merkezli 14 ilde bungalov çetesine operasyon düzenlendi. 51 kişinin yakalandığı operasyonda 153 milyon TL'lik hareketlilik dikkat çekti.

Sapanca'nın adını kötüye çıkardılar! Sahte bungalov çetesinde 153 milyon TL'lik hareketlilik

Son dönemlerde özellikle Kocaeli'de bungalov dolandırıcılığı arttı. Dolandırıcılar sahte görsellerle, olmayan bungalovları vatandaşlara kiralamaya çalışıyordu. Bu şekilde hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı yapıldığı belirlendi. 14 ilde düzenlenen operasyonla 51 kişi kıskıvrak yakalanırken 38'i tutuklandı.

İLAN SAHTE, FOTOĞRAF SAHTE...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Dolandırıcıların, sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile Sapanca'da bungalov kiralama adı altında hesaplar açtığını, müşterileri kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını alarak kandırdıkları belirlendi. Bu yöntemlerle birçok müşteri dolandırılırken, şüphelilerin hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

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14 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma neticesinde 22 Ekim tarihinde 14 farklı ilde 56 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Gözaltına alınan 51 şüpheli, ifadeleri sonrasında dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 38'i ise tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca bungalov
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