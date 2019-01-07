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Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İstasyon Caddesi'nden Kuvai Milliye Caddesi'ne manevra yapan Mehtap Özbek idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil ile Adapazarı istikametine giden Cemal Doğukan Tanıl idaresindeki 34 PP 9880 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası Özbek aracında sıkıştı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye Grup Amirliği kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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