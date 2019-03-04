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Sapanca'da iki otomobil çarpıştı 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İsa ÇİÇEK SAPANCA(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Sapanca Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Nedim Bakır yönetimindeki 41 PG 211 plakalı otomobil Murat Ş. yönetimindeki 54 EN 217 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Nedim Bakır'ın kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir ağaca ardından da hediyelik eşya satan iş yerinin bahçesindeki çeşitli figür ve heykelleri yıkarak istinat duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan Nedim Bakır, eşi Nermin Bakır ve çockuları Metehan, Tunahan ve Emirhan Bakır ile diğer aracın sürücüsü Murat Ş. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gece belirli saatten sonra ikaz şeklinde yanan ışıklı kavşakta manevra yapan aracın Nedim Bakır idaresindeki araca çapması, savrulan aracın iş yeri bahçesine girdiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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