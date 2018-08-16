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Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 08:06 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı. Örgütten kaçan onlarca terörist, güvenlik güçlerine sığındı. İstihbarat birimleri son 1 yıl içinde teslim olan alan 297 kadın teröristin ifadelerini raporlaştırdı. Terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın kamplarda kadın teröristler arasında 'Biçirpînin (sapık) Abbas' olarak anıldığı bildirildi.

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

İstihbarat raporundaki ifadeler, kadın teröristlerin yaşadıkları cehennemi de ortaya koydu. Raporda şu ifadeler yer aldı:

Silav Garzan:

"Kandil'de tecavüze karşı çıktığı ya da tecavüze uğradığı için infaz edilenler ile yaşadıklarına dayanamayarak intihar eden kadınların kemiklerini dizseler köylerinden Kandil'e kadar uzanır. Örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın başındaki kadınlar, kadınların erkek yöneticiler tarafından cinsel köle gibi kullanılmasına göz yumuyor."

Zozan Fırat:

"Örgütten kaçışlar artınca Kandil bölgesindeki kamp alanlarında özel infaz timleri kuruldu. Nisan ve mayısta, 40'a yakın arkadaş bu timler tarafından infaz edildi. 27'sinin infazını telefonla da görüntülemişler. Bunu kamplarda bize izlettiler."

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DURAN KALKAN'IN LAKABI 'SAPIK ABBAS'

Rojbin Delila: "Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Hem benim hem kuzenimin bedeni bunları yaşadı. Yönetici kadronun cinsel sapkınlığı kadınla da sınırlı değil. Suriye'den kaçırılıp getirilen oyun çağındaki çocuklara bile tecavüz ediyorlar. Duran Kalkan kamplarda kadınlar arasında 'Biçirpînin (sapık) Abbas' olarak anılır. Kuzenim 6 ay önce göreve gitti. Bir daha haber alamadım. Yaşamak için değil yaşananları anlatmak için döndüm."

Dilan Hebun:

"Kadınsan sadece açlığa ve yokluğa değil, isteyen yöneticinin bedenini istediği gibi kullanmasına da dayanmak zorundasın."

Viyan Andok:

"Örgütün yönetim kadrosundan 70'e yakın kişinin öldürülmesi örgütü tükenme noktasına getirdi." (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kusura bakmayın da hiç üzülemedim nedense, sen masun askerlerimizi, polislerimizi, vatandaşımızı öldür sonra çıkıp gel tecavüz ediyorlar diye duygu sömürüsü yap ağla, beter olun beter.
Rojava da kürt kadinlar devrim yaptikça çirkeflik artiyor malesef
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