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Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Arjantin'de 47 yaşındaki adam markette çalışan genç kızı taciz etti. Güvenlik kameralarının farkına varmayan adam kadını sıkıştırmaya çalışınca olanlar oldu.

Satın almak istediği ürüne uzanamadığını söyleyerek genç kızdan yardım isteyen Walter Omar Giordano, utanmadan bakın neler yaptı...

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Arjantin’in Lomas del Mirador bölgesinde bir adam, büfede çalışan kadına cinsel tacizde bulununca ortalık karıştı.
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Geçen hafta 47 yaşındaki Walter Omar Giordano, uzanamadığını söylediği şekeri alması için büfede çalışan kadından yardım istedi.
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Kadın arkasını dönüp yukarı doğru uzanınca da cinsel tacizde bulundu.
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Dönüp adama tokat atan kadın, olayın görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Giordano, istifini bozmadan dükkandan çıktı.
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Giordano, Cuma günü tekrar aynı dükkâna gidince, etraftakiler bir araya gelip feci şekilde dövdü.
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Polisin gözaltına aldığı Giordano, yaptığının taciz değil, yardım olduğunu iddia etti.
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Sapkın adamın hareketi, dünya basınında da haber oldu.
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Sapık cinsel taciz tecavüz Arjantin

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