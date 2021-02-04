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Sapık aktör Armie Hammer, Julia Roberts'ı 'altı kez yaladı'

04.02.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kadınlara gönderdiği sapıkça mesajları ifşa olan oyuncu Armie Hammer’la ilgili ortaya atılan yeni bir iddia herkesi şoke etti. The Sun’un kaynaklarına göre Armie Hammer, Julia Roberts'a 'ürkütücü bir şekilde aşık...'

The Sun’ın özel haberine göre; sapıkça mesajları ifşa olan aktör Armie Hammer, 2012 yılında Mirror Mirror filminde birlikte rol aldığı Julia Roberts'a ürkütücü bir aşık oldu. Gazeteye konuşan kaynak, Oscar ödüllü Julia Roberts’a takıntılı bir şekilde aşık olduğunu ve bunu etrafındaki insanlara anlattığını dile getirdi.

"ONU YALADIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Ülkemizde Pamuk Prenses'in Maceraları olarak gösterime giren filmin bir sahnesinde Armie Hammer, Julia Roberts’a doğru bir hamle yaparak boynunu yalıyor. Armie Hammer, yayımlanmamış bir röportajında bu sahneden övündüğünü anlatan cümleler dile getirdi. Gazeteye konuşan kaynak, Hammer’ın bu sahneyle ilgili, “Kendi kendime, 'Onu yalarken ağzından salyaların çıkmasına izin verme' dedim” dediğini söyledi. O sahnede yaşanan her ayrıntıyı aklına kazıdığını söyleyen Armie Hammer, Julia Roberts’ı 6 kere yaladığı için çok şanslı olduğunu dile getiriyormuş.

JULİA ROBERTS AŞKINI HERKES BİLİYOR

Armie Hammer’ın Julia Roberts’a olan aşkını Hollywood’daa herkesin bildiğini söyleyen kaynak, “Ona olan aşkı çok iyi biliniyor ve Julia da her zaman arkasını kolladı, ancak kesinlikle bir arkadaş ve oyuncu meslektaşı olarak.”

Armie Hammer'ın yakın zamanda Julia Roberst ile birlikte Gaslit dizisinde başrolü paylaşması bekleniyordu. Ancak çıkan skandal sonrası dizinin kadrosundan gönderildi.

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