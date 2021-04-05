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  4. ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

05.04.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret eden, Türk bayrağını yırtan ‘Sapık Alihan’ isimli kullanıcı çıkarıldığı savcılıkça akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için hastaneye sevk edildi.

‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

Polis ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret ederek Türk bayrağını yırtıp paylaşımlarda bulunan ‘Sapık Alihan’ hesabına yönelik inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemelerde hesabı kullanan şahsın 18 yaşından küçük olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer alan A.Ş. isimli 18 yaşından küçük çocuğu Kağıthane’deki ikametinde gözaltına almıştı.

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AKLİ DENGE RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

(İHA)

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