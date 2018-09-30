Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Güney Afrika'daki bir restorana yemek yemek için gelen sapık, çocuklar için ayrılmış olan oyun alanında dakikalarda gözlediği 6 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak erkekler tuvaletine götürdü.

ÇOCUĞUNU BULAMAYAN ANNE OLAY ÇIKARDI

Çocuğunun ortadan kaybolduğunu anlayan anne, çocuğunun bulunması için restoranda kargaşa çıkardı. Müşterilerden biri 6 yaşındaki kız çocuğunun bir erkekle tuvalete gittiğini söyledi.

Restoran çalışanları ve müşteriler tuvalete giderek tek tek kabinleri kontrol ettiler. Kitli olan bir kabin defalarca çalınmasına rağmen kapıyı açan olmadı.

SAPIK ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Dışarıdaki kalabalıktan kaçamayacağını anlayan sapık, sonunda ikna edildi ve kapıyı açtı. Sapığın kapıyı açmasıyla kalabalık üzerine çullandı ve sapığı öldüresiye dövdü.

6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlaşılan sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

